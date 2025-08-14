Губернатор Югры поздравил тюменцев с 81-летием региона
Руслан Кухарук от имени всех жителей ХМАО направил поздравление Тюменской области в честь 81-й годовщины ее образования. Губернатор отметил впечатляющий путь развития региона от военного тыла до мощного экономического центра страны.
В своем обращении Кухарук подчеркнул общую историю трех субъектов — Тюменской области, Югры и Ямала.
«Наши регионы объединяют поколения тружеников — нефтяников, газовиков, строителей и ученых», — сказал губернатор. Он добавил, что сегодня продолжается реализация совместных проектов в промышленности, образовании и других сферах.
Глава региона подчеркнул, что за эти годы Тюменская область прошла впечатляющий путь становления: от надежного трудового тыла, обеспечивающего нужды фронта в годы Великой Отечественной войны, до мощного экономического и научного центра России.
Сегодня оба региона продолжают трудовой подвиг предков. Реализуют совместные проекты в ключевых сферах, развивают промышленный потенциал и инновационное производство. Совершенствуют систему профессионального образования.
«Но главным общим достоянием по-прежнему остаются люди. Тысячи семей, чьи корни находятся в Тюменской области, в Югре и на Ямале, трудятся на благо малой родины и всей России», - отметил глава региона.
Руслан Кухарук выразил слова благодарности каждому жителю Тюменской области за доверие, искреннюю готовность работать вместе и воплощать самые амбициозные планы:
«Нас всегда будет объединять любовь к нашей суровой и прекрасной земле, уважение к труду, стремление сделать жизнь лучше для будущих поколений. С праздником вас, дорогие друзья! Искренне желаю динамичного развития и больших совершений, мира, стабильности и новых побед. С днем рождения, Тюменская область!».