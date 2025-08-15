В Ханты-Мансийске стартовал полуфинал шестого сезона «Большой перемены»
13 августа в Ханты-Мансийске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов и студентов колледжей из регионов Поволжья и Урала. Конкурсный этап пройдёт в две смены и объединит около 1000 ребят.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети».
«Полуфиналы «Большой перемены», участие в которых принимают наши старшеклассники и студенты организаций СПО, по традиции объединяют таких разных, но невероятно талантливых и активных ребят со всей страны. Это будущие инженеры и журналисты, научные сотрудники и предприниматели, волонтёры, политологи и экологи. Все, кто не только стремится сделать шаг к своей мечте, но и внести вклад в развитие своей страны, региона, своего города или посёлка. Приезжая на полуфиналы, участники знакомятся с многообразием культур и традиций регионов России, находят новых друзей и, конечно, выполняют конкурсные задания – последний рывок, отделяющий их от выхода в финал конкурса», – отмечает заместитель председателя Правления Движения Первых Валерий Моргуновский.
С 13 по 23 августа в Ханты-Мансийске ребята будут выполнять не только конкурсные задания, но и станут участниками образовательной программы. В эти дни для школьников и студентов СПО пройдут обзорные экскурсии, познавательные мастер-классы и интерактивные лекции.
Так, участники полуфинала уже посетили главные достопримечательности Ханты-Мансийска, в числе которых памятник Первопроходцам земли Югорской, кафедральный собор Воскресения Христова, галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, памятник «Ворота в Сибирь», центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, а также Аллея Славы героев Великой Отечественной войны и Мемориал Военной Славы.
От Югры участвует 81 конкурсант, 60 школьников и 21 студент колледжей из 16 муниципальных образований автономного округа.
Всего в очных этапах конкурса примут участие 8 тысяч ребят. Полуфиналы для участников из других округов пройдут в Саранске, Перми, Красноярске, Москве, Всероссийских детских центрах «Океан» и «Смена», а также в Нальчике, Омске, Тамбове, Ленинградской области и других регионах страны.
Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона – «От мечты к свершениям». В рамках дистанционных этапов у ребят в этом году появилась уникальная возможность рассказать о своей самой заветной мечте, а уже на очных этапах вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации. В Год защитника Отечества, объявленном Президентом России Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания посвящены теме «Памяти поколений».
В финал «Большой перемены» по итогам всех полуфиналов выйдут 1500 учеников 8-10 классов и 600 студентов колледжей. Решающий этап для старшеклассников пройдёт в МДЦ «Артек» в ноябре, а для студентов организаций СПО – также в ноябре, но уже в Нижнем Новгороде.
Победители и призёры «Большой перемены» среди учеников 8-10 классов и студентов колледжей получат до 1 миллиона рублей на образование и саморазвитие, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники финалистов и победителей конкурса получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России.
Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков в России. За все сезон к конкурсу присоединились более 7 миллионов участников.
В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») – от науки и технологий до искусства и творчества. В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности.
Генеральные партнёры конкурса – ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, Госкорпорация «Роскосмос». «Большая перемена» входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Официальный сайт конкурса: https://большаяперемена.онлайн/
Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/bpcontest
Telegram-канал: https://t.me/peremenacontest