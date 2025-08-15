Форма поиска

Юные югорчане познакомились со служебной деятельностью вневедомственной охраны Росгвардии

15.08.2025

В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре провели День открытых дверей для воспитанников летнего оздоровительного лагеря средней школы № 7. Мероприятие было приурочено к 66-й годовщине со дня образования подразделения.

На организованных тематических площадках сотрудники ведомства рассказали юным гостям об истории становления службы и ее задачах, объяснили как осуществляется охрана объектов, продемонстрировали выставку служебного автотранспорта и специальных средств, применяемых в службе.

Ребята своими глазами увидели как несут дежурство сотрудники Росгвардии, примерили экипировку и посидели за рулём патрульного автомобиля, а также проверили в действии средства связи.

Мероприятие оставило теплые воспоминания у гостей. Ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается.

