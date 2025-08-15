Губернатор Югры поблагодарил артистов «Музыкальной экспедиции»
Глава региона Руслан Кухарук выразил благодарность артистам и организаторам проекта «Музыкальная экспедиция», который на днях завершился в Югре. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
«При поддержке Правительства Югры участники проекта «Музыкальная экспедиция» под руководством выдающегося виолончелиста Бориса Андрианова отправились в гастрольный тур с особой миссией — вывести музыку за пределы академических залов и сделать ее чуть ближе к каждому из нас. Подарком стало не только живое исполнение произведений великих композиторов, но и новые инструменты в детские школы искусств. Экспедиция завершилась, но оставила после себя теплые и приятные воспоминания. Благодарю артистов и организаторов за этот вдохновляющий проект», — отметил глава региона в своем посте.
Заместитель губернатора Югры Елена Майер в своих социальных сетях подчеркнула, что финалом тура стала «Лунная соната» Бетховена в исполнении Петра Лаула в Берёзово.
По ее словам, проект будет продолжен в следующем году. Уже объявлен конкурс среди муниципалитетов на лучший проект по гостеприимству, чтобы они могли продемонстрировать свои туристические возможности и принять этот уникальный проект на своей территории.