Отделение СФР по ХМАО-Югре: как оформить пособие беременным женам призывников

15.08.2025

Единовременную выплату предоставляют, если муж проходит срочную службу в армии или учится на первом курсе военного училища либо военной кафедре вуза. Размер пособия в Югре сегодня составляет 63 997,5 рублей.

Средства можно оформить дистанционно через портал госуслуг или очно, посетив клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре либо многофункциональный центр.

Обратиться за пособием следует не позднее полугода со дня окончания срочной службы. Для оформления понадобится справка из воинской части или военного комиссариата о прохождении военной службы по призыву с указанием ее срока.

Заявление в фонде рассматривают в течение 10 рабочих дней, и за 5 рабочих дней перечисляют средства в случае одобрения.

 После рождения малыша Социальный фонд также начинает предоставлять жене военнослужащего ежемесячное пособие, размер которого в Югре составляет 27 427,5 рублей. Пособие выплачивают с рождения ребенка. Для оформления средств нужно обратиться в Отделение СФР по ХМАО-Югре.

По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

