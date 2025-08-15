В Нягани на первый туристический фестиваль собрались команды 12 муниципалитетов
Фестиваль для югорчан пенсионного возраста «Движение — эликсир долголетия» организовали на средства гранта губернатора Югры для СО НКО.
По словам главы города Ивана Ямашева, участники первого туристического фестиваля — ветеранские и общественные организации из числа граждан пожилого возраста — должны продемонстрировать навыки туристских техник в установке палаток, разжигании костров, оказании доврачебной помощи, укладке рюкзака и чтении топографических карт, физическую подготовку в полосе препятствий.
«И, конечно же, не забывают поддерживать командный дух в творческих конкурсах, проверке лидерских качеств капитанов, юмористических программах и знакомствах у костра. Этот праздник активного образа жизни призван показать, что возраст — не помеха для расширения границ культурного, информационного и досугового пространства, обмена идеями и опытом», — написал в своем телеграм-канале глава Нягани.
Туристический фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Демография», федерального проекта «Старшее поколение», региональной программы «Активное долголетие» в целях развития спортивно-оздоровительного туризма среди людей серебряного возраста.