Патриотами не рождаются, патриотами становятся.
16 августа в Ханты-Мансийске в Киноцентре состоялась Всероссийская акция Молодёжки Народного фронта в честь памяти Николая Ковалёва (позывной Чапай) и Давида Соколова (позывной Тюр), волонтёров Народного фронта, погибших, спасая жизни мирных людей в Курской области. Это мероприятие, посвящённое героям важно для каждого россиянина, участники акции организовывают фотовыставки, мастер-классы по тактической медицине, марафоны добрых дел и кинопоказы.
Сегодняшнюю встречу открыла заместитель начальника отдела показа фильмов Югорского кинопроката Елена Табаченко. С приветственным словом выступили почётные гости Регионального исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», это его руководитель Ринат Нурутдинов, его сопредседатель и ректор Югорского государственного университета Роман Кучин, а также его сподвижник, председатель Союза журналистов Югры Александр Григоренко.
Одной из затронутых тем на встрече был о Патриотизме, что же это и кого можно назвать патриотом? Патриотизм – это отношение к Родине, любовь к своему народу, желание чтить родные традиции, гордость и уважение к прошлому и настоящему своей страны – все эти понятия отличают истинного Патриота – Гражданина. О ярких примерах героизма отдельно взятых людей многие слышали, о них узнают в средствах массовой информации. А сколько ещё героев живёт в России!? В наши дни настоящие патриоты – это те, кто ушёл на передовую добровольцами, а ещё волонтёры, которые трудятся в разных городах России, помогая бойцам и мирным жителям. Они понимают, что Родина в них нуждается. Настоящими патриотами, павшими смертью храбрых, были Николай Ковалёв (позывной Чапай) и Давид Соколов (позывной Тюр). Какими были наши герои? – рассказывает Елена Табаченко.
Давид Соколов был студентом-политологом, учился на историческом факультете, увлекался литературой и фотографией. После начала Специальной военной операции попросился добровольцем на фронт. К его решению мама отнеслась настороженно, но отговаривать не стала. Единственное, что сказала сыну: «Люблю, молюсь, горжусь!». Он рассказывал, что каждый день на передовой – разный, зависит от задания. Чтобы вовремя оказать помощь товарищам, Давид специально ходил к медикам и учился делать уколы. После демобилизации стал частью Народного фронта, частью Молодёжки. Давид регулярно выезжал с гуманитарной миссией Народного фронта, помогал мирным жителям и бойцам. Вместе с командой Народного фронта он одним из первых приехал в Авдеевку, сразу после освобождения города. Давид был координатором по СМИ Регионального исполкома Народного фронта в Донецкой народной республике. Он погиб, спасая жизни мирных людей, в Курской области 16 августа 2024 года. Давиду был 21 год…
Николай Ковалёв один из первых, кто выезжал на места обстрелов ВСУ. Помогал жителям, убирал завалы, вытаскивал раненых. Он стал медиком. И спасал. Часто выезжал в прифронтовые районы. Брал на себя самую сложную, опасную работу. При этом мог увидеть бабушку с сумками и обязательно помогал донести тяжести.
Коля рассуждал: «Меня назвали в честь Святого Николая, а он помогал всем, кто обращался за помощью. Я тоже стараюсь. Иногда, конечно, рискуя. Иногда где-то даже во вред себе. А что делать?!». У Коли осталась семья. Он очень любил своих красавиц – жену и дочь. А при знакомстве представлялся так: «Николай Ковалёв. Молодой отец». Коля погиб, спасая жизни мирных людей, в Курской области 16 августа 2024 года. Ему было всего 22 года...
О молодых ребятах вспоминают родные и близкие в документальном фильме «Никто из вас не будет забыт», показ которого состоялся в этот вечер. Фильм снят редакцией Readovka в 2024 году. Также была представлена выставка фоторабот Давида, где отражено место и время происходящих событий в нашей стране.
Память героев Николая Ковалёва и Давида Соколова почтили Минутой молчания.
На Всероссийской акции Ринат Хасанович Нурутдинов почтил память ещё одного волонтёра из Ханты-Мансийска, погибшего на СВО Егора Минеева. Будучи подростком в июне 2021 года он пришёл в Молодёжку Народного фронта и стал активным участником волонтёрского движения. Участвовал в экологических акциях, субботниках, всегда откликался на многие добрые дела. В одной из экскурсий в пожарную часть города Ханты-Мансийска он примерил на себя профессию пожарного и с уверенностью тогда сказал, что выбирает эту профессию, потому что хотел бы спасать людей. И параллельно готовился служить в армии. В апреле 2024 года ему исполнилось 18 лет, в весенний призыв он не попал, и как потом выяснилось, он подписал контракт с Вооружёнными силами и ушёл добровольцем на СВО. Служил добросовестно, получил ранение, подлечился и вернулся в часть. Но 4 сентября 2024 года погиб в боях за село Песчаное Луганского района. За проявленный героизм Егор Минеев награждён орденом Мужества посмертно.
В зале присутствовала мама героя Ирина Александровна Минеева, и его сестрёнка. Низкий поклон и вечная память мужественным ребятам.
Мы вспоминаем их смех, их доброту, их бесконечную готовность помочь тем, кто в этом нуждался. Они были надёжными товарищами и людьми, на которых всегда можно было положиться. Их жизнь оборвалась так рано, но мы всегда будем помнить об их мужестве и героизме. Это делает их память вечной. Все мы понесли невосполнимую утрату.
Выражаем нашу поддержку и соболезнования семьям погибших и разделяем вашу скорбь. Пусть наши слова утешения и любви помогут вам преодолеть эту потерю.
Тамара Мерова