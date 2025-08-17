Руслан Кухарук поздравил работников воздушного флота с профессиональным праздником
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил работников и ветеранов воздушного флота России с профессиональным праздником в своем телеграм-канале.
Он отметил, что каждый день сотни рейсов совершают перелеты внутри региона и далеко за его пределы.
«За каждым взлетом и каждой посадкой – безупречная работа большой команды. Диспетчеры, инженеры и механики следят за безопасностью на земле, а пилоты и бортпроводники обеспечивают комфорт в небе. Профессионалы своего дела ежедневно на рабочем посту ради благополучия тысяч людей», — отметил руководитель автономного округа.
Он добавил, что правительство Югры в тесном взаимодействии с авиакомпаниями продолжает работу над расширением географии маршрутов. В числе популярных направлений: новый рейс Ханты-Мансийск – Сухум (Абхазия), перелеты из городов Югры в Тюмень и Екатеринбург, а также в Омск, Уфу, Казань и Новосибирск.
«Благодарю работников авиации за профессионализм и ответственность. Пусть каждый взлет завершается мягкой посадкой. С праздником!» — написал глава региона.