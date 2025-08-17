В Югре новое мобильное приложение МАХ пенсионерам устанавливает Агентство социального благополучия
Мобильное приложение МАХ было разработано по поручению президента России и быстрыми темпами завоевывает популярность за счет множества удобных функций. С помощью национального мессенджера можно вести переписку, звонить в аудио- и видеоформатах, пользоваться преимуществами искусственного интеллекта и использовать финансовые сервисы.
Например, скоро в MAX заработает цифровой МФЦ с чат-ботом, который поможет записаться на прием к врачу, следить за статусом заявлений и получением уведомлений. В планах – расширение услуг в сфере ЖКХ. При этом мессенджер гарантирует защиту конфиденциальной информации пользователей и позволяет переводить деньги через систему быстрых платежей (СБП).
Причем он удобен и тем, что легко осваивается пользователями с любым уровнем компьютерной грамотности.
В настоящее время уже более трех миллионов жителей страны уже зарегистрированы на этой цифровой платформе. Пенсионерам установить мессенджер на смартфон помогает Агентство социального благополучия населения по месту жительства.
Доверие со стороны пользователей, уже начавших использовать МАХ, растет, и это неслучайно: приложение основано на технологиях машинного обучения и уже показало себя эффективнее своих зарубежных аналогов.
«Проект реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина о создании в нашей стране независимой платформы, которая не только обезопасит цифровое общение, но и соберет в одном приложении все сервисы государственных услуг», – отметил главную особенность национального мессенджера губернатор Югры Руслан Кухарук.
Новая платформа сильна еще и своей безопасностью. Так же считает и нижневартовская пенсионерка Марина Петровна Климова. В свои 65 лет она не боится осваивать современные технологии. Внуки подарили ей на день рождения сенсорный телефон, и она решила сразу привыкать к новому мессенджеру.
«Впервые пользуюсь таким телефоном, привыкла больше к кнопочному. Постепенно разбираюсь в новом устройстве. Это интересно», - рассказала пенсионерка и добавила, что в молодости тоже приходилось осваивать первые телевизоры и магнитофоны — тогда это тоже было не так просто.
За помощью в установке мобильного приложения она обратилась в Агентство социального благополучия населения Югры. Марину Петровну направили в соответствующее агентство по месту жительства.
В холле учреждения ее встретил специалист, который сразу предложил ей свою помощь.
«Рада, что с его помощью мне удалось разобраться с этим вопросом. Все дети и внуки уже зарегистрировались. Теперь можно и по видеозвонку общаться. Они у меня живут в разных городах России», – рассказала вартовчанка.
Начальник отдела социальных координаторов по Нижневартовску и Нижневартовскому району Мария Королева добавила, что установка приложения – это стандартная процедура.
«Мы всегда готовы поддержать пожилых граждан, которые испытывают трудности с технологиями. Идем навстречу», – сказала она.
Марине Петровне объяснили также, что можно воспользоваться ИИ-помощником, который подскажет нужную информацию. Чаты и каналы удобно сортировать, а групповые звонки не имеют ограничений по времени и количеству участников.
Для тех, кто еще не установил национальный мессенджер MAX, вот простая инструкция: скачайте приложение из ПлейМаркета или Рустора; введите номер телефона; подтвердите код из СМС; заполните свои ФИО.
Обратите внимание, что установка несложная, но для нее потребуется смартфон с Android версии не ниже 10.
«Каждый житель Югры может обратиться за поддержкой через официальный сайт Агентства социального благополучия населения. В разделе «Координаторы» можно выбрать свою территорию и найти контакты специалиста по работе с семьей, который поможет», – напомнила начальник отдела социальных координаторов.
«Цифровая безопасность – один из компонентов национальной безопасности страны. Решение принято своевременно, в ответ на посягательства в отношении России на работу тех сервисов, которые являются необходимыми для каждого жителя», – подчеркнул глава региона Руслан Кухарук.
Кстати, перед началом нового учебного года платформа «Сферум» также переходит на национальный мессенджер. По словам заместителя главы Югры Елены Майер, до конца текущего года все образовательные учреждения региона перейдут на работу в новой системе.
«Мы поставили задачу к 1 сентября перевести всех наших родителей, учеников и учителей на эту платформу для внутренней коммуникации в рамках образовательной деятельности.
Безусловно, это усилит и вопросы безопасности, и качество общения. Сегодня эта система делает нашу страну независимой в поле цифровых взаимоотношений», – объяснила Елена Майер.