Лидеры НКО и штабов #МЫВМЕСТЕ со всей России собрались в Югре, чтобы выработать новые подходы к помощи ветеранам СВО и работе в условиях ЧС
С 18 по 21 августа в Ханты-Мансийске впервые на одной площадке собираются лидеры гражданского общества, реализующие проекты помощи СВО и участия волонтеров в чрезвычайных ситуациях.
Образовательное мероприятие Академии развития гражданского общества «Добрино» экосистемы Добро.рф для штабов #МЫВМЕСТЕ и НКО приурочено к 5-летию Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, объединяющего более 3,5 тысячи штабов и свыше 1 миллиона волонтёров по всей стране. В форуме принимают участие более 100 человек — руководители региональных штабов #МЫВМЕСТЕ, Общероссийского народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, некоммерческих организаций, социальных проектов, волонтёрских групп и объединений.
На открытии форума с приветственным словом к участникам обратилась Мария Орлова, первый заместитель директора Департамента молодёжной политики, общественных связей, гражданских инициатив и внешних связей Югры:
«Несмотря на то, что мы с вами все разные — по интересам, возрасту, жизненному опыту, — нам удалось создать по-настоящему профессиональную команду, которая может всё и всегда готова прийти на помощь. Это действительно лучшая, мощная и сильная команда в стране. Каждый из вас не просто выполняет запросы на помощь, а пропускает их через себя, через свою душу и сердце. От имени Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поздравляю вас с пятилетием движения #МЫВМЕСТЕ и желаю сохранить ту энергию и сплочённость, которые сегодня здесь ощущаются. Вместе мы сильнее. Добро пожаловать в Югру!»
Поддержав слова о силе и сплочённости добровольческого сообщества, к участникам обратилась Мария Афонина, заместитель Председателя Совета Ассоциации Добро.рф и ректор Академии развития гражданского общества «Добрино»:
«Мы стремимся, чтобы каждое мероприятие Академии развития гражданского общества «Добрино» содержало в себе добродеяние, добровольчество на практике. На этой программе вы увидите выставку лучших проектов и практик, которые волонтеры, некоммерческий сектор делают для поддержки военнослужащих СВО и их семей. В этом есть часть русского культурного кода: делом помогать другим. И именно в этом сейчас проявляется то, что добро очень сильное. Добро помогает».
Говоря о целях предстоящих дискуссий и практической работе форума, Анастасия Родионова, руководитель Департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ Ассоциации Добро.рф, участник президентской программы «Время героев» и ветеран СВО, отметила:
«Особенно важно для нас сегодня — собрать лучшие практики, обратную связь и на основе этих практик реализовать масштабные федеральные проекты, доступные для каждого. Чтобы каждый регион имел возможность делать то, что получается успешно и имеет большой отклик. «#МЫВМЕСТЕ» будет объединять и вдохновлять каждого человека, который пока ещё не вовлечён. Потому что это наш культурный код, наша миссия».
В рамках открытия также состоялось торжественное награждение Медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи» Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана специальных военных операций».
Награждены:
- Коротченко Антон Андреевич — руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Брянской области;
- Красов Антон Егорович — руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Воронежской области;
- Литвиненко Алина Рифатовна — руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Ростовской области;
- Яворская Ольга Александровна — руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Херсонской области;
- Тинькова Марина Юрьевна — координатор направления учёта и распределения гуманитарной помощи регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Курской области;
- Змановский Максим Андреевич — доброволец Ханты-Мансийского муниципального штаба АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус».
В течение трёх дней участников ожидают стратегические сессии, работа в трёх тематических группах — «Региональная инфраструктура», «#МЫВМЕСТЕ с партнёрами» и «Развитие муниципальной сети штабов», панельные дискуссии, мастерские и образовательные модули по медиаграмотности, психологической поддержке, реагированию в ЧС и управлению волонтёрскими проектами.
Участники представят успешные практики помощи бойцам СВО, ветеранам, пациентам госпиталей и жителям прифронтовых территорий. Среди них — проект «Тепло для солдата Z» (Нефтеюганск), финалист Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2023. Его участники шьют и вяжут тёплую одежду и тактические изделия, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи для фронта. Особое внимание будет уделено организации гуманитарных миссий и системам распределения помощи — в том числе опыту штаба #МЫВМЕСТЕ в Курской области, где в условиях боевых действий удалось выстроить непрерывную гуманитарную поддержку мирных жителей.
Важной частью форума станет ярмарка-выставка проектов и практик в поддержку СВО, открытие которой пройдёт 19 августа — во Всемирный день гуманитарной помощи. Также запланированы визиты участников к общественным и волонтёрским организациям Ханты-Мансийска, оказывающим помощь фронту.
Результатом работы станут совместно разработанные «дорожные карты» по развитию региональной инфраструктуры #МЫВМЕСТЕ, формированию устойчивого партнерства между государством, бизнесом и НКО в помощи при ЧС и СВО, а также предложения по развитию сети штабов #МЫВМЕСТЕ в муниципалитетах.