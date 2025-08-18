Росгвардия обеспечила безопасность участников спортивного забега в Югре
В Ханты-Мансийске сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России обеспечили безопасность проведения VIII забега по пересеченной местности WOODTRAIL 2025.
Спортивно-массовое мероприятие состоялось в минувшие выходные на территории природного парка «Самаровский чугас» и объединило участников из разных муниципалитетов Югры. Спортсмены соревновались в забегах на 30, 20, 10, 3 и 1,5 км.
Перед началом мероприятия специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» и кинологи провели обследование природного парка на наличие подозрительных предметов. Для обеспечения общественной безопасности в месте проведения соревнований были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
