Федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев поздравил семью участника СВО с Днём знаний
1 сентября — важный день для всех школьников, и в этом году акцию в честь Дня знаний поддержали активисты «Молодой Гвардии». Молодогвардейцы навестили семью Екатерины Беловой, многодетной матери, которая сейчас одна воспитывает четверых детей. Ее муж ушел добровольцем в зону специальной военной операции и защищает Родину с октября 2024 года.
В рамках акции активисты передали Екатерине и её детям школьные принадлежности для старшей дочери, которая в этом году идет в первый класс. Для младших детей — сладкие подарки и наборы для творчества.
«День знаний и первый класс — это особенный момент в жизни семьи, наступает новый жизненный этап. Сейчас на плечах Екатерины — воспитание четверых детей и решение всех бытовых вопросов. Такие акции помогают семьям, где родители находятся на передовой, поднять настроение и немножко облегчить их работу», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"