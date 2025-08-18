С 1 сентября 2025 года работодателям Югры станет проще подтвердить основной вид экономической деятельности
Новые правила назначения размера тарифа взносов на травматизм начнут действовать с сентября 2025 года. С 2026 года страхователи Югры перестанут подтверждать основной вид деятельности в Отделении Социального фонда России по ХМАО – Югре.
Теперь сведения об основной деятельности будут поступать в региональное Отделение из Единых государственных реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), где их разместит Федеральная налоговая служба. Таким образом, в апреле 2025 года работодателям надо было подтвердить деятельность в последний раз.
Ранее, ежегодно до 15 апреля все организации должны были подтверждать свой ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Каждый вид деятельности отнесен к определенному классу профессионального риска, а каждому классу установлен свой тариф взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
На основании определения ОКВЭД Отделение СФР по ХМАО – Югре рассчитывало индивидуальный тариф страховых взносов, который соответствовал степени опасности труда именно в этой организации.
Напомним, в апреле 2025 года на территории Югры основной вид экономической деятельности подтвердили 16 932 организации.
В 2026 году Росстат передаст в СФР данные страхователей, предоставляющих статистическую отчетность по кодам ОКВЭД. Если информация от Росстата не поступит, то региональное Отделение СФР автоматически присвоит наиболее высокий класс профессионального риска по виду экономической деятельности в соответствии с кодами данного страхователя по Общероссийскому классификатору.
Если основной вид деятельности изменился, Отделение СФР по ХМАО-Югре уведомит страхователя об установленном ему с начала года размере страхового тарифа до 1 мая.
Со своими вопросами работодатели могут всегда обратиться к специалистам регионального контакт-центра для страхователей по телефону 8 (34672) 3-83-16 – с понедельника по пятницу — с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед.
Отделение СФР по ХМАО-Югре