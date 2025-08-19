Сервис «Сферум» интегрировали в национальный мессенджер МАХ и протестируют в Югре
Коммуникационный сервис «Сферум» для учителей, учащихся и их родителей интегрирован в национальный мессенджер МАХ, и единое образовательное пространство будет запущено с начала нового учебного года.
Пресс-служба Минпросвещения приводит слова министра просвещения Сергея Кравцова о важности интеграции,
«Это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. У педагогов, учеников и родителей теперь есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным», —отметил министр.
МАХ перенял ключевые коммуникационные функции «Сферума», возможность интеграции́ с электронными дневниками, интерактивную доску и ряд популярных сервисов: «Сбор файлов», «Помощник ученика», чат-бот программы «Пушкинская карта».
Кроме того «Сферум» получил единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа».
В национальном мессенджере МАХ «Сферум» запустят поэтапно — с 25 августа образовательное пространство откроется для пользователей первых шести пилотных регионов, в число которых входит и Югра. В тестовый проект вошли также Татарстан, Марий Эл, Алтай, Владимирская и Тверская области.