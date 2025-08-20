С начала 2025 года жители Югры приобрели свыше 818 тысяч технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов
В 2025 году Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обеспечило жителей региона электронными сертификатами на приобретение более 818 тысяч технических средств реабилитации. На эти цели было направлено свыше 502 миллионов рублей. Граждане с инвалидностью использовали сертификаты на покупку ортопедической обуви, кресел-колясок, тростей, а также средств ежедневного ухода.
Электронный сертификат — самый быстрый способ обеспечения техническими средствами реабилитации. Он привязывается к банковской карте получателя и позволяет самостоятельно приобретать товары через интернет-магазины или в специализированных торговых точках, не дожидаясь проведения госзакупок.
Сертификат содержит следующую информацию:
– о виде изделия, которое можно приобрести с его помощью. Это могут быть протезно-ортопедические изделия, в том числе и обувь, абсорбирующее белье и простыни, слуховые аппараты, костыли, трости и др.;
– о периоде его действия: сейчас он составляет 12 месяцев, но не больше срока, указанного для проведения реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) гражданина с инвалидностью;
– о количестве изделий реабилитации, которые можно приобрести с его помощью;
– о максимальной стоимости ТСР, покупку которого можно оплатить сертификатом без использования дополнительных средств.
Напомним, что обладатель электронного сертификата может самостоятельно выбрать необходимый товар в каталоге технических средств реабилитации на официальном сайте СФР: https://ktsr.sfr.gov.ru/
«Если номинал сертификата оказался больше стоимости приобретенного изделия, разницу нельзя получить на карту и обналичить. Если номинал сертификата меньше – доплатить можно из личных средств. Если в ИПРА указаны несколько технических средств реабилитации, то электронные сертификаты будут оформлены на каждое из них. При этом все сертификаты можно привязать к одной банковской карте», — отметила управляющий Отделением Социального фонда РФ по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Оформить сертификат можно онлайн на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре или МФЦ. Решение об оформлении электронного сертификата региональное Отделение фонда принимает в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления.
Внимание. Срок действия электронного сертификата — 1 год. Сертификат также перестает действовать одновременно с окончанием действия ИПРА.
Напомним, что с этого года подать заявление о замене технических средств реабилитации можно за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия или за 60 дней до израсходования выделенного объема средств на приобретение ТСР, а не по истечении сроков их использования, как было ранее.
По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм
Отделение СФР по ХМАО-Югре