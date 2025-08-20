В Югре движению «Гвардейская смена» Росгвардии присвоен статус территориального
В Ханты-Мансийске накануне Дня Государственного флага Российской Федерации заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре по военно-политической работе подполковник Михаил Тремасов провёл рабочую встречу с руководителем территориального отделения общероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» Сергеем Назаряном.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития движения «Гвардейская смена», дислоцирующегося под Мегионом, подвели итоги совместной деятельности за первое полугодие 2025 года, в рамках которой воспитанники приняли участие в ряде спортивных соревнований и тематических занятиях с ветеранами специальной военной операции и действующими сотрудниками спецподразделений ОМОН и СОБР. Также для ребят организовывались экскурсионно-познавательные поездки в подразделения ведомства в Новосибирск.
В настоящее время особое внимание уделяется профориентации подрастающего поколения. На сегодняшний день двое выпускников движения «Гвардейская смена» являются курсантами военных институтов Росгвардии в городе Саратове и Перми.
В завершение встречи в торжественной обстановке Сергей Назарян получил новое свидетельство о создании территориального отделения Общероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Гвардейская смена». Ранее оно имело статус межрегионального.
Сегодня движение «Гвардейская смена» в Югре объединяет свыше 40 курсантов в возрасте от 7 до 17 лет. Ребята принимают активное участие в спортивных и патриотических мероприятиях, государственных праздниках.
Наши группы в социальных сетях:
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники
Наш сайт территориального управления: