Югра в числе финалистов программы развития въездного туризма
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-25 регионов, которые продолжили участие в программе развития въездного туризма «Открой твою Россию». Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Югры.
В конкурсе участвовали 65 субъектов РФ, каждый представил диагностическую карту с уровнем готовности к приёму иностранных туристов.
Следующий этап программы — образовательный, который объединит лучшие практики, опыт менторов и адресный подход для формирования лучших туристических предложений для каждого региона-финалиста. Результатом станет создание туристического продукта для иностранных рынков.
В финале, который пройдет в ноябре в Москве, определят 10 регионов-победителей. Они получат комплексную поддержку, включающую продвижение под брендом Discover Russia, участие в международных туристических выставках, представление на целевых зарубежных рынках, а также участие в проектах «Знаток России» и «Невероятные приключения иностранцев в России».