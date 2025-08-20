Югра расширяет поддержку для студентов с детьми
Власти Ханты-Мансийского автономного округа внедряют комплекс мер для помощи студенческим семьям. Новые правила предоставляют молодым родителям, совмещающим учебу с семейными заботами, существенные льготы и финансовую поддержку.
Ключевым изменением стало право приоритетного заселения в общежития для студентов, состоящих в браке или воспитывающих детей. Родители из разных учебных заведений могут проживать в одной комнате.
Кроме жилищных льгот, предусмотрены единовременные выплаты при заключении брака и рождении ребенка. Студенты с детьми также получают регулярную материальную помощь на их содержание.
Для будущих мам разработаны гибкие форматы обучения. Они могут перейти на индивидуальный график, дистанционное обучение или взять академический отпуск с сохранением выплат. Важно, что после рождения ребенка студентки могут претендовать на бесплатное образование при наличии бюджетных мест.
Кстати, до 2029 года в трех ведущих вузах региона появятся специальные комнаты матери и ребенка. Эти помещения будут оборудованы для комфортного пребывания родителей с детьми.
Дополнительно студенты могут получить психологическую и юридическую поддержку.
Власти региона уверены, что такие меры помогут улучшить демографическую ситуацию и повысить качество жизни молодежи.