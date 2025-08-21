Лектор Общества «Знание» выступил перед участниками четвертого образовательного модуля программы «Герои Югры»
Просветительское мероприятие состоялось на площадке образовательного центра когалымского филиала ПНИПУ. Встречу со слушателями на тему «Экстремистская деятельность как угроза российской государственности» провел социолог, доктор наук Алексей Токарев.
В формате открытого диалога спикер рассказал о документах стратегического планирования России, касающихся борьбы с экстремизмом и терроризмом. Он подчеркнул, что органы власти располагают широким арсеналом мер, направленных не только на пресечение, но и на предотвращение экстремистской деятельности. В частности, это профилактические программы, активная работа с молодежью, контроль за информационным пространством и пресечение финансирования экстремистских организаций.
Он подчеркнул, что государство не только заявляет о необходимости противодействия разрушительным явлениям, но и закрепляет в документах прямое указание на вовлечение в эту борьбу всех – от органов власти на любом уровне и институтов гражданского общества до некоммерческих организаций и самих граждан. Это означает, что каждый может и должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности нашей страны.
«В условиях ведущейся против нас информационной войны, понимания противником невозможности победить нас боевыми средствами и активизации работы по углублению внутренних расколов, консолидация государства и общества по борьбе с экстремизмом – очевидный выбор здоровой системы», – отметил лектор.
Участники программы «Герои Югры» с интересом слушали лектора, активно задавали вопросы, а после мероприятия подходили, жали руку и благодарили.
Отметим, что «Герои Югры» – это первый в Уральском федеральном округе запущенный проект, который является аналогом программы «Время Героев».