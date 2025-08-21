Мероприятия ко Дню Государственного флага в Югре
В честь празднования Дня государственного флага Российской Федерации, отмечаемого ежегодно 22 августа, личный состав Управления Росгвардии по ХМАО — Югре примет участие в торжественном митинге-концерте «Под флагом моей страны» и проведёт тематические встречи с подрастающим поколением.
На территории парка имени Бориса Лосева города Ханты-Мансийска перед военнослужащими и сотрудниками территориального органа Росгвардии, жителями окружной столицы — представителями трудовых коллективов, народными избранниками, лидерами общественного мнения и учащимися образовательных учреждений выступят творческие коллективы культурно-досугового центра «Октябрь».
Все желающие смогут присоединиться к благотворительным акциям «Собери ребёнка в школу» и «Посылка солдату», направленным на оказание гуманитарной помощи школьникам, а также участникам специальной военной операции.
В городе Радужном сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в игровой форме расскажут воспитанникам летнего пришкольного лагеря «Остров дружбы» при школе № 4 о значении главных государственных символов — флага, герба и гимна. Представители ведомства вместе с ребятами поучаствуют во Всероссийской патриотической акции «Российский триколор» и вручат прохожим ленты-триколоры.
В Мегионе сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА» проведут турнир по мини-футболу среди воспитанников территориального отделения Общероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена».
Безопасность всех праздничных мероприятий, проводимых в муниципалитетах Югры, будет обеспечиваться военнослужащими и сотрудниками Управления Росгвардии по ХМАО — Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России.
Наши группы в социальных сетях:
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники
Наш сайт территориального управления:
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре