Хантымансийцы получат бесплатные дрова
В Ханты-Мансийске организовали бесплатную раздачу дров горожанам. Древесину можно будет забрать после санитарной расчистки территории в природном парке «Самаровский чугас». Об этом говорится в телеграм-канале Природнадзора Югры.
Работы провели сотрудники природного парка, городской администрации, департамента недропользования и Природнадзора Югры. Они убрали старые и поваленные деревья в районе лыжероллерных трасс спортивной школы возле улицы Чкалова. Теперь всю эту древесину можно забрать совершенно бесплатно.
Забрать дрова можно 22 августа с 14:30 до 16:00. Территория раздачи находится у лыжероллерных трасс СШОР по улице Чкалова, 2. Въезд организован со стороны улицы Патриса Лумумбы. Для перевозки древесины необходимо иметь собственный транспорт. По всем вопросам въезда можно обратиться к Василию Викторовичу по телефону +7 996 224-82-37.