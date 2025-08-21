Югорчан приглашают участвовать в фотоконкурсе, рассказывающем истории о семье, предках и родине
На портале «Открытый регион – Югра» продолжается прием работ на фотоконкурс «Югра в объективе прошлого и настоящего», в котором можно принять участие по 31 октября включительно.
Особенность этого фотоконкурса заключается в том, что в фотоработе настоящее должно переплетаться с прошлым. Например, если вы хотите сфотографировать дочку возле нового детского садика, то обязательно должны приложить и фото этого детского садика в его историческом прошлом. Возможно, дочка пошла в тот же садик, куда ходили и вы, может, садик очень изменился, и на фото можно отразить эти изменения. Опишите историю места, где сделана фотография. На это и нацелена одна из номинаций (история семьи). Прошлое и настоящее в одном кадре – главная задумка этого конкурса.
В нем предусмотрены 4 номинации: 1. История семьи. Фото иллюстрирует историю населённого пункта автономного округа через историю вашей семьи. 2. История города (посёлка, села, деревни). Фоторабота отражает изменения в инфраструктуре населённого пункта. Как здорово показать то место, где ещё несколько десятков лет назад был обустроен тротуар из досок, а сегодня там протянулся проспект с асфальтовым покрытием и необычайной красоты освещением. Правда же, есть что сравнить? 3. Легенда Югры. Фотография раскрывает историю объекта или арт-объекта через историю жизни человека, внёсшего большой вклад в развитие автономного округа своей творческой или профессиональной деятельностью. Например, если в вашей семье есть человек-легенда, например, дедушка или прадедушка, который осваивал здешние просторы как геолог. А его внук или правнук пошёл по стопам пращура, смело их фотографии прикладывайте к своей истории в «Легендах Югры». 4. Специальная номинация от ЭКЦ «Открытый регион» – Приз зрительских симпатий. Здесь принимают участие все фотоработы, заявленные во всех номинациях. Победит та фотография, которая наберет наибольшее количество голосов по итогам открытого голосования на портале «Открытый регион – Югра».
Чтобы ваши старания не оказались напрасными, внимательно ознакомьтесь с Положением фотоконкурса. Фотографии без истории не смогут принять в нем участие.
Ваши работы принимают с 1 августа по 25 ноября. Ещё есть время сделать уникальный снимок и найти его прототип в архивах. Для этого не нужно много усилий: ведь фотокамера есть на каждом телефоне, а архивное фото какого-либо объекта найти несложно в сети «Интернет».
Фотоконкурс пройдет три этапа:
I этап: приём заявок участников, оценка соответствия заявок и работ установленным требованиям, размещение работ на Портале – с 1 августа по 31 октября (включительно).
II этап: оценка работ жюри конкурса и открытое голосование по специальной номинации – с 1 ноября по 23 ноября.
III этап: объявление итогов конкурса – 25 ноября.
Победители и призёры фотоконкурса будут награждены электронными дипломами и призами. Все участники получат электронные дипломы об участии.
Переходите по ссылке и становитесь летописцем региона!
Организаторами фотоконкурса «Югра в объективе прошлого и настоящего» выступают Архивная служба Югры и Государственный архив Югры. Оператором фотоконкурса является Экспертно-координационный центр Правительства Югры «Открытый регион».