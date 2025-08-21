Из-за падения уровня воды в Березовском районе Югры ввели запрет на рыбалку
Администрация Березовского района сообщила о снижении уровня воды в реке Северная Сосьва до 530 сантиметров, отметив, что это число значительно ниже критической отметки — 550 см, установленной правилами рыболовства для данной территории.
В связи с этим рыбакам напомнили о важных ограничениях, установленных согласно пунктам правил рыболовства, действующих в Югре.
Запрещается лов рыбы всеми видами снастей:
— в Северной Сосьве (включая протоки), начиная от устья реки Каркасья до посёлка Березово, на протяжении 30 календарных дней с момента снижения уровня воды ниже отметки 550 см (не раньше 1 августа);
— с 15 августа по 5 ноября — на реке Ляпин, кроме ловли щуки, язя, налима, плотвы, ельца, окуня и ерша разрешенными способами;
— с 6 ноября до вскрытия льда — на участках реки Ляпин выше ямы Мелкань-Рось и ее притоках (Щекурье, Манье, Народе, Хулге), кроме указанных выше видов рыб;
— с 15 декабря по 1 февраля — использование ставных сетей в обском русле и протоках;
— с 15 августа по 15 октября — применение плавных донных сетей в Оби и ее протоках;
— с 15 августа по 5 ноября — запрет на добычу рыбы в реках Щекурья, Хулга, Народа, Манья.
Также запрещен улов стрежевыми и полустрежевыми неводами в период с вечера пятницы до утра понедельника в Северной Сосьве и Ляли. От начала таяния льда до 15 июля запрещена добыча стерляди.
Эти меры направлены на сохранение запасов ценных промысловых рыб региона и поддержание экологического баланса водоемов.