Руслан Кухарук принял участие в торжественной церемонии поднятия флага в Когалыме
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил земляков с Днем Государственного флага России.
«Этот праздник наполнен особым смыслом, глубоким чувством уважения к главному символу страны. Триколор для нас — олицетворение единства, преемственности поколений и преданности родной земле», — отметил руководитель автономного округа.
Сегодня вместе с жителями Когалыма, ветеранами боевых действий и юнармейцами на площади Победы Руслан Кухарук принял участие в торжественной церемонии поднятия флага.
«В такие моменты особенно ощущаешь гордость за свою страну, за ее историю и за тех, кто своим трудом и подвигами ее прославляет. В этот праздничный день желаю всем нам мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наш флаг объединяет нас в служении на благо Югры и России», — подчеркнул губернатор региона.
Флаг России для тех, кто сегодня бьет врага на передовой специальной военной операции, — святое полотнище, которое бойцы хранят так же бережно, как хранили полковые знамена и красное пролетарское знамя их деды и прадеды. Тысячи больших и малых населенных пунктов освободили наши бойцы за 3,5 года специальной военной операции —и над каждым из них гордо взвивался российский флаг. Среди тех солдат, кто карабкался со знаменем России на крыши и мачты? — и бойцы-югорчане.