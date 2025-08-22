В Югре активно проводятся телемедицинские консультации
Телемедицинские консультации в различных форматах: врач — врач, врач — врач — пациент и врач — пациент активно проводятся в регионе. Всего за 2025 год уже проведено более 43 тысяч таких консультаций.
Как сообщил окружной департамент здравоохранения, это очередной этап развития цифровой медицины в регионе, который делает квалифицированную помощь еще доступнее вне зависимости от места проживания пациента.
Всего в Югре создано 10 референс-центров по 6 направлениям (общая терапия, педиатрия, онкология, акушерство и гинекология, болезни системы кровообращения, травматология) на базе медицинских организаций. В них с 1 июня проведено 19 238 консультаций, из них 529 – в режиме видеосвязи с участием пациентов.
«Всего в 2025 году в Югре с использованием телемедицинских технологий проведено 43 310 консультаций. Для сравнения, за 2024 год было проведено 44 000 консультаций», — уточнили в департаменте здравоохранения.
Во время таких консультаций специалисты уточняют динамику состояния, дают рекомендации, корректируют терапию, определяют необходимость госпитализации и маршрутизацию пациента.
Сами пациенты, как правило, активно пользуются такой возможностью получения медицинской помощи. Мама маленького пациента Тимура Ольга Черкашина осталась довольна от проведенной телемедицинской консультации. Семья проживает в Югорске, а медицинское учреждение расположено в Нижневартовске.
«11 июля моему ребенку была проведена консультация с врачом онкологом и гематологом Надеждой Юрьевной Мещаевой из Нижневартовской детской окружной клинической больницы. Во время консультации я лично смогла задать вопросы специалисту. Моего ребенка удаленно проконсультировали и дали рекомендации по дальнейшему наблюдению без необходимости поехать в Нижневартовск. Мы очень довольны», — отметила Ольга Черкашина.
Отметим, что проект по расширению сети телемедицинских референс-центров реализуется по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука с февраля 2025 года.