Цифровизация становится драйвером развития Югры
Современные цифровые технологии — драйвер создания комфортной и безопасной среды для горожан. На сегодняшний день цифровизация — это неотъемлемая часть проектов комплексного развития городов России.
Об этом в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» заявил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
По словам вице-премьера, инструментами комплексного территориального развития становится искусственный интеллект, системы управления транспортными потоками, цифровые государственные услуги, а также биометрические технологии.
Например, в Татарстане тестируется сервис защищенного прохода в школы с использованием биометрии, который станет альтернативой карточкам и пропускам.
«Как и в любых других сервисах, применение биометрии для прохода в учебные заведения строго добровольно. Учащиеся и их родители будут самостоятельно решать, нужно ли подключать такую услугу. Новая технология приходит на смену картам и пропускам. В отличие от пропуска — её нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится ещё безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок в школе», — сказал Дмитрий Григоренко.
В основе сервиса лежат российские программные и аппаратные решения. Все установленные в школах устройства сертифицированы и одобрены к применению отраслевыми регуляторами.
Сервис реализован на базе Единой биометрической системы. Это государственная информационная платформа, с помощью которой предоставляются различные услуги. Среди них: бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других.
Каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На портале Госуслуг можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.