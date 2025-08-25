Форма поиска

С начала 2025 года более 2 тысяч семей в Югре направили средства маткапитала на образование детей

25.08.2025

За все время действия программы материнского капитала более 36 тысяч югорских семей направили средства господдержки на обучение детей. Из них 2 414 семей оплатили учёбу в 2025 году, на эти цели Отделение СФР по ХМАО-Югре перечислило 154,2 миллиона рублей с начала года. И это второе по популярности направление распоряжения маткапиталом после улучшения жилищных условий.

Накануне нового учебного года напоминаем, материнским капиталом родители могут оплатить обучение ребёнка в любых образовательных организациях: от детского сада до университета, продлёнку, занятия у репетитор а, творческие кружки и спортивные секции, курсы иностранного языка и автошколу, а также общежитие на время учёбы. Главное условие – у организации или индивидуального предпринимателя должна быть лицензия на образовательную деятельность.

«Чтобы родителям студентов было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило соглашения с 6 высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребёнка предоставляется учебным заведением по запросу Социального фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, оплатить материнским капиталом можно не только первое, но и второе высшее образование», – рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.

Потратить материнский капитал на образование детей можно при условии, что образовательное учреждение находится в России, а ребёнок к началу обучения не достиг 25 лет. Использовать средства по данному направлению можно, когда ребёнку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До 3-летия малыша денежные средства можно использовать на дошкольное образование.

Со списком учебных заведений, с которыми Отделение СФР по ХМАО – Югре заключил договора:

– Индустриальный Институт ИндИ, филиал ФГБОУ ВО ЮГУ;

– Нижневартовский Государственный Университет;

– Сургутский государственный педагогический университет;

– Сургутский Государственный Университет;

– Ханты-Мансийская государственная медицинская академия;

– Югорский Государственный Университет.

Пошаговую инструкцию «Как подать заявление на направление маткапитала на образование» через портал Госуслуг можно скачать здесь

По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Информация предоставлена Пресс-службой Отделения СФР по ХМАО-Югре

