В столице Югры Росгвардия провела заседание Оперативного штаба по обеспечению безопасности граждан в период Дня знаний и Единого дня голосования
В Ханты-Мансийске под председательством врио начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковника полиции Михаила Клепалова состоялось заседание оперативного штаба территориального органа по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
В мероприятии приняли участие руководители подразделений Управления Росгвардии по ХМАО — Югре, представители окружного УМВД России, избирательной комиссии, Департамента образования и науки региона.
На совещании были заслушаны доклады должностных лиц о ходе подготовки и принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.
Накануне Дня знаний специалисты группы разминирования ОМОН с применением служебных собак проведут обследование мест проведения торжественных линеек на предмет наличия подозрительных предметов. На территориях образовательных учреждений будут выставлены посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны. Маршруты патрулирования экипажей Росгвардии будут сориентированы к местам с массовым пребыванием граждан.
Также в преддверии начала нового учебного года сотрудники Росгвардии в составе межведомственных комиссий принимают участие в обследовании образовательных учреждений автономного округа на состояние их антитеррористической защищённости. Представители ведомства проверяют работоспособность технических средств охраны и «тревожных кнопок».
Во время проведения Единого дня голосования безопасность граждан и охрана правопорядка будет также обеспечена во взаимодействии с иными правоохранительными органами и органами власти.
С целью координации действий подразделений в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре на период празднования Дня знаний и проведения голосования будет организована работа группы контроля Оперативного штаба. На случай осложнения оперативной обстановки создан резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии.
Подводя итог заседания руководитель Оперативного штаба поставил участникам совещания дополнительные задачи для дальнейшей реализации.
Наши группы в социальных сетях:
Одноклассники
Наш сайт территориального управления: