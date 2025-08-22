Форма поиска

Подведены итоги Окружной акции «Мой флаг – моя Россия»

22.08.2025

Сегодня, 22 августа, в стране отмечается день Государственного флага России – символа свободы, мира и справедливости.

Красоту российского триколора, объединяющего народы нашей многонациональной страны, продемонстрировали югорчане из 17 муниципальных образований региона, а также наши друзья из Республики Крым.

По решению жюри, победителями Окружной акции «Мой флаг – моя Россия» стали:

  1. Москвитина Галина (г. Нефтеюганск);
  1. Спасова Елена (п. Приполярный, Березовский район);
  1. Гончарова Арина и Гончарова Ангелина (г. Нефтеюганск);
  1. Сагитова Рената (г. Нефтеюганск);
  1. Афанасьева Юлия (г. Ханты-Мансийск);
  1. Краснов Виктор (г. Нефтеюганск);
  1. Аракчеева Арина (г. Нефтеюганск);
  1. Тортаев Динислам (г. Сургут);
  1. Киреева Галина (п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район);
  1. Шутанова Маргарита (с. Чантырья, Кондинский район);

Сегодня, в честь праздника в нашей группе ВКонтакте организована онлайн-выставка работ участников. Посмотреть фотографии Вы можете по ссылке: https://vk.cc/cONYcM

С Днем Государственного флага Российской Федерации, дорогие друзья! Пусть российский флаг всегда гордо развевается над нами, символизируя нашу дружбу, силу духа и стремление к светлому будущему!

