Подведены итоги Окружной акции «Мой флаг – моя Россия»
Сегодня, 22 августа, в стране отмечается день Государственного флага России – символа свободы, мира и справедливости.
Красоту российского триколора, объединяющего народы нашей многонациональной страны, продемонстрировали югорчане из 17 муниципальных образований региона, а также наши друзья из Республики Крым.
По решению жюри, победителями Окружной акции «Мой флаг – моя Россия» стали:
- Москвитина Галина (г. Нефтеюганск);
- Спасова Елена (п. Приполярный, Березовский район);
- Гончарова Арина и Гончарова Ангелина (г. Нефтеюганск);
- Сагитова Рената (г. Нефтеюганск);
- Афанасьева Юлия (г. Ханты-Мансийск);
- Краснов Виктор (г. Нефтеюганск);
- Аракчеева Арина (г. Нефтеюганск);
- Тортаев Динислам (г. Сургут);
- Киреева Галина (п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район);
- Шутанова Маргарита (с. Чантырья, Кондинский район);
Сегодня, в честь праздника в нашей группе ВКонтакте организована онлайн-выставка работ участников. Посмотреть фотографии Вы можете по ссылке: https://vk.cc/cONYcM
С Днем Государственного флага Российской Федерации, дорогие друзья! Пусть российский флаг всегда гордо развевается над нами, символизируя нашу дружбу, силу духа и стремление к светлому будущему!