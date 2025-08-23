Губернатор ХМАО запустил производственную линию сортировки на одном из заводов Югорского лесопромышленного холдинга
В ходе рабочей поездки в Советский район губернатор Югры Руслан Кухарук дал старт работе новой линии сортировки бревен на Малиновском лесопильном заводе, который входит в состав Югорского лесопромышленного холдинга.
Глава региона назвал запуск новой производственной линии на Малиновском заводе важным шагом для лесопромышленного комплекса Югры и экономики автономного округа, отметив, что на сегодняшний день подразделение Югорского лесопромышленного холдинга производит до 120 000 кубометров хвойных пиломатериалов в год, что составляет более 30% объемов всего производства региона.
Годовой объем производства готовой продукции – 120 тысяч кубометров экспортных хвойных пиломатериалов, что составляет более 50% объемов производства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целом. Вся продукция завода экспортируется в Китай, выручка от реализации за 2024 год получена в размере 2,9 млрд. рублей, что составляет 33% общего объема выручки АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
За последние пять лет в модернизацию и замену изношенного оборудования в Малиновский лесопильный завод Обществом инвестировано более 0,7 млрд рублей.
Благодаря модернизации мощностей повысится качество и объемы выпускаемой продукции, а также появится больше возможностей для экспорта пиломатериалов.
В ходе рабочей поездки в Советский район Руслан Кухарук посетил еще одно подразделение Югорского лесопромышленного холдинга – завод «Югра-плит» в городе Советском. Помимо производства древесных плит, здесь успешно внедряются технологии вторичной переработки отходов лесопиления, что делает производство более эффективным и экологичным. Предприятие обеспечивает рабочими местами свыше 200 местных жителей. В перспективе – строительство второй очереди завода ДСП.
На сегодняшнем этапе «Югра-плит» производит ДСП, ЛДСП в объеме 265 000 кубометров в год. Ламинируется 98% данного объема продукции.
Основная доля продукции идет на внутренний рынок, пятая часть ее экспортируется на ближайшие рынки стран СНГ.
За минувшие пять лет в завод «Югра-плит» и развитие производственной площадки вложено 908 миллионов рублей инвестиций. Новое производство, вторая очередь завода, будет размещается в Советском, рядом с действующим предприятием.
«Отмечу, что развитие лесопромышленного комплекса имеет стратегическое значение для Югры. Такие проекты способствуют созданию новых рабочих мест, укреплению экономической стабильности и повышению благосостояния жителей автономного округа», — подчеркнул Руслан Кухарук.