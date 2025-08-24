В Югру после двух лет украинского плена вернулся боец из Октябрьского района

23 августа в Сургуте в рамках Августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Образование в Югре: вызовы и векторы развития» состоялся круглый стол, посвящённый воспитанию духовно-нравственных ценностей через традиционную культуру коренных народов Юг