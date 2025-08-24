В Югру после двух лет украинского плена вернулся боец из Октябрьского района
Между Россией и Украиной прошёл очередной обмен пленными. 146 россиян вернулись домой, на Украину передаче также 146 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.
Киев вновь «отбирал» для нового обмена пленных, заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
«Видимо, там наших осталось совсем мало, "обменный фонд" Украины приближается к нулю. Это хорошо. У нас еще — тысячи пленных ВСУ», — сказал Мединский.
Как сообщила ugra-news.ru уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, в числе возвращённых домой есть военнослужащий-югорчанин.
«У нас хорошая новость. Мобилизованного из Малого Атлыма Октябрьского района вернули из плена, он пробыл там два года. Слава Богу!» — рассказала Наталья Стребкова.
В Россию также возвращаются восемь жителей Курской области, которые были в плену в Сумах.
Самолёт с нашими бойцами недавно приземлился в Подмосковье. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
Отметим, предыдущий раз с подконтрольной Киеву территории в ходе шестого этап обмена военнопленными в рамках стамбульских договоренностей вернулись 32-летний контрактник из Нижневартовского района, который находился в плену с июля 2024 года, и мобилизованный из Кондинского района, который был в плену два года, с июня 2023 года.