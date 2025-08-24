В Югре завершился полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена»
В Ханты-Мансийске прошёл полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие школьники и студенты средних профессиональных учреждений из восьми регионов России. Югра стала первым регионом, принявшим конкурс в этом году.
В течение двух смен участники защищали свои проекты по 12 направлениям — от науки и технологий до искусства и творчества. Имена финалистов будут объявлены в середине сентября, когда завершатся полуфиналы в других регионах страны.
«Спустя выполненные кейсы и множество конкурсных заданий мне удалось пройти в полуфинал, что для меня, как активиста, стало важным достижением. Я председатель Движения Первые, волонтер Победы и муниципальный волонтер. Больше всего запомнились выполнение кейсов и защита проектов — это было самым волнительным. Моя мечта — создавать лучшее завтра и участвовать в становлении России как страны технологий», — сказала Эвелина Брихман из Урая.
Заместитель председателя правления Движения Первые и исполнительный директор конкурса Валерий Моргуновский отметил, что полуфинал стал важным этапом для участников: «Вы решали конкурсные задания, знакомились друг с другом и вместе трудились над общими идеями. Полуфинал — это возможность узнать больше о нашей стране, её культуре и традициях. У вас впереди ещё много ярких событий, и мы всегда поддержим вас в достижении целей».
Решающий этап конкурса для школьников пройдёт в международном детском центре «Артек» в Крыму в ноябре, а для студентов — в Нижнем Новгороде. Победители получат от 100 тысяч до 1 млн рублей на образование, саморазвитие или запуск собственного проекта, а также дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Отметим, что всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Движения первых. Он проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети».