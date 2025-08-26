Губернатор ХМАО поздравил когалымчан с 50-летием города
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей Когалыма с юбилеем города. Он отметил, что Когалым — город, чья история неразрывно связана с развитием нефтяной отрасли и всей Югры.
«Полвека назад здесь, среди болот и тайги, началась большая стройка. Работы велись в суровых условиях, но упорство первопроходцев и труд новых поколений когалымчан превратили рабочий поселок в город, имеющий стратегическое значение для экономики нашей страны», — написал в своих социальных сетях Руслан Кухарук.
Руководитель региона подчеркнул, что Когалым сегодня — это динамично развивающийся центр, где сочетаются традиции и современные технологии.
«При поддержке нашего доброго друга и надежного партнера — компании «ЛУКОЙЛ» — строятся новые жилые комплексы и уникальные социальные объекты», — написал глава региона.
Он добавил, что все это создает достойные условия для жизни и работы людей, воспитания детей и укрепления семейных ценностей.
«Дорогие когалымчане! Примите искренние поздравления с юбилеем города. Пусть Когалым и впредь будет символом созидания, профессионализма и верности делу. Желаю вам здоровья, благополучия и уверенности в будущем, а городу — дальнейшего процветания», — отметил Руслан Кухарук.