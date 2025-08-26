Ханты-Мансийск принимает летние чемпионаты по биатлону и лыжероллерам

Авиакомпания «ЮТэйр» запустила специальную акцию для молодых и пожилых пассажиров. С 25 по 31 августа участники программы лояльности Utair Status могут приобрести билеты со скидкой 15%. Об этом говорится в телеграм-канале сургутского аэропорта.