Ханты-Мансийск принимает летние чемпионаты по биатлону и лыжероллерам
На этой неделе в Ханты-Мансийске пройдут сразу два крупных спортивных события. Сначала стартует первенство Югры по летнему биатлону среди юношей и девушек. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».
Соревнования начались 25 августа и продлятся до 30 августа. Они соберут спортсменов двух возрастных категорий. Параллельно с 26 августа начнутся гонки на лыжероллерах в рамках чемпионата и первенства округа.
Интересно, что зрителей ждут уже в первый день соревнований. 27 августа состоятся забеги по кросс-спринту среди молодых биатлонистов. Юноши пробегут дистанцию 4 километра, а девушки — 3 километра. Начало запланировано на 11:00 и 13:10 соответственно.
Кстати, все мероприятия пройдут на территории Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Организаторы приглашают болельщиков поддержать участников с трибун. Оба турнира обещают продемонстрировать зрелищную борьбу и высокие результаты.