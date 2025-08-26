«ЮТэйр» предложил скидки на авиабилеты для молодежи и пенсионеров
Авиакомпания «ЮТэйр» запустила специальную акцию для молодых и пожилых пассажиров. С 25 по 31 августа участники программы лояльности Utair Status могут приобрести билеты со скидкой 15%. Об этом говорится в телеграм-канале сургутского аэропорта.
Кстати, предложение действительно для трех категорий путешественников. Воспользоваться скидкой смогут молодые люди от 16 до 25 лет, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет. Акция распространяется на все тарифы перевозчика, включая самый экономичный «Минимум».
Скидка действует на любые маршруты, кроме субсидированных. Забронированные билеты можно использовать для перелетов с 1 сентября по 15 декабря 2025 года. Чтобы получить скидку, необходимо авторизоваться в личном кабинете Utair Status и оформить бронирование.
Примечательно, что скидка применяется автоматически, если хотя бы один пассажир в бронировании соответствует условиям акции. Количество льготных билетов ограничено, поэтому специалисты советуют не откладывать покупку.