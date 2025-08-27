В Ханты-Мансийске открылась выставка, посвященная 120-летию со дня рождения ученого нефтехимика Ю.Г. Мамедалиева
Музее геологии, нефти и газа продолжает работать выставка «Ю.Г. Мамедалиев: научный путь к Победе», приуроченной к 80-летию Великой Победы.
Открытие прошло с участием представителей Азербайджанской Республики, музейного сообщества, школьников и студентов.
Выставка знакомит посетителей с уникальными архивными фотографиями и экспонатами, раскрывающими личность и научные достижения выдающегося учёного-нефтехимика Юсуфа Гейдар оглы Мамедалиева (1905–1961).
«Проект призван осветить жизненный путь и научные открытия ученого, чьи работы в годы Великой Отечественной войны сыграли ключевую роль в обеспечении фронта и промышленности. Экспозиция также направлена на популяризацию роли науки в достижении Победы и повышение общественной осведомлённости о вкладе ученых в оборону страны, – рассказали в музее. – В этот период советские учёные, наравне с военными, совершили беспрецедентный подвиг, перестроив научные исследования для нужд фронта. Как отмечал президент АН СССР В.Л. Комаров, война стала «проверкой научной мощи» Академии наук».
Юсуф Мамедалиев – один из ярчайших представителей науки военного времени. Ученик академика Н.Д. Зелинского, он стоял у истоков азербайджанской нефтехимии. В годы войны под его руководством разрабатывались высокооктановые авиационные бензины, толуол для производства тротила, компоненты «коктейля Молотова», а также средства химической защиты.
Особое значение имело создание морозостойкого топлива для авиации, которое значительно повысило боеспособность советских ВВС. В 1943 году за вклад в обеспечение фронта Мамедалиев был награжден орденом Ленина, а в 1945-м удостоился чести присутствовать на трибуне Мавзолея во время Парада Победы.
После войны ученый продолжил работу в области ракетного топлива, что сыграло ключевую роль в развитии советской космической программы.
«В 2025 году исполняется 120 лет со дня рождения Ю.Г. Мамедалиева. Выставка в Музее геологии, нефти и газа – это дань памяти великому ученому, чьи открытия приблизили Победу и заложили основы современных технологий», – говорят организаторы выставки.
На открытии выступил сотрудник Национального музея истории Азербайджана из Баку Фуад Агаев.
«Сегодня мы открываем выставку, посвященную 120-летию со дня рождения выдающегося ученого-химика Юсифа Мамедалиева, чьи разработки помогли приблизить Победу. Его высокооктановые авиабензины, компоненты для «коктейля Молотова» и морозостойкое топливо значительно усилили боеспособность советской армии, – сказал Фуад Агаев. – Это не первый наш совместный проект с российскими коллегами. Мы уже работали над выставками, связанными с нефтяной историей наших стран. Например, рассказывали о нефтепромышленнике Гаджи Зейналабдине Тагиеве и первооткрывателе сибирской нефти Фармане Салманове».
По словам азербайджанского коллеги, выставка важна для молодого поколения. Она показывает, что ученые тоже были героями войны.
«Приглашаем всех увидеть материалы из трех музеев: Дома-музея Мамедалиева в Ордубаде, Института нефтехимических процессов в Баку и нашего Национального музея», – резюмировал сотрудник Национального музея истории Азербайджана.
Заместитель директора по научной работе Музея геологии, нефти и газа Александр Выходцев рассказал об инновационных технологиях, которые помогли «оживить» фотографии ученого и тем самым сделать экспозицию интересной для подрастающего поколения:
«Для привлечения молодежи в таких проектах мы часто используем инновационные форматы: к примеру, для этой выставки с помощью искусственного интеллекта «оживили» исторические фото ученого. Такие приемы делают науку интереснее и ближе».
Стоит отметить, что в рамках выставки состоялась встреча азербайджанской делегации со студентами Югорского государственного университета. Они представили свои разработки, касающиеся изменения состава продуктов нефти».
«Югра – сравнительно молодой нефтедобывающий регион, а Азербайджан — колыбель нефтяной промышленности. Мамедалиев стал мостом между нашими историями», – сошлись во мнении партнеры проекта: Национальный музей истории Азербайджана (Баку), Дом-музей академика Юсуфа Мамедалиева (Ордубад) и Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева (Баку).