Ягодно-грибной фестиваль пройдёт для жителей и гостей Ханты-Мансийска
На следующей неделе окружная столица станет местом сбора любителей дикоросов.
На мероприятии, которое состоится 6 сентября, горожане и гости города смогут посетить выставку-продажу дикоросов и грибов, поучаствовать в дегустации и весёлых конкурсах, сделать фото на память около тематических зон, купить сувениры на ярмарке народных ремёсел, сообщает администрация Ханты-Мансийска.
Интересная информация: на фестивале будут работать научные площадки от микологов.
Время работы фестиваля: 6 сентября, с 12:00 до 19:00 по адресу ул. Мира, 11, территория Музея Природы и Человека.