Форма поиска

Для слабовидящих
Фото: Ханты-Мансийск онлайн, Ханты-Мансийск Онлайн

Ягодно-грибной фестиваль пройдёт для жителей и гостей Ханты-Мансийска

27.08.2025

На следующей неделе окружная столица станет местом сбора любителей дикоросов.

На мероприятии, которое состоится 6 сентября, горожане и гости города смогут посетить выставку-продажу дикоросов и грибов, поучаствовать в дегустации и весёлых конкурсах, сделать фото на память около тематических зон, купить сувениры на ярмарке народных ремёсел, сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Интересная информация: на фестивале будут работать научные площадки от микологов.

Время работы фестиваля: 6 сентября, с 12:00 до 19:00 по адресу ул. Мира, 11, территория Музея Природы и Человека. 

ugra-news.ru

27.08.2025

27.08.2025