Федеральный омбудсмен обсудит в Югре права людей с инвалидностью
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Визит, кстати, приурочен к 15-летию института уполномоченного по правам человека в автономном округе.
Центральным событием её программы в Югре станет участие в межрегиональном совете уполномоченных. Темой мероприятия выбрана реализация прав граждан с инвалидностью на доступную среду.
Федеральный омбудсмен вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком примет участие в праздновании 15-летия местного аппарата уполномоченного. В планах визита также значатся встречи с главой региона и сотрудниками аппарата. Кроме того, Москалькова посетит филиал фонда «Защитники Отечества» и проведет круглый стол по вопросам прав ветеранов боевых действий с инвалидностью.