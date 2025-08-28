В Югре запустили акцию «Внимание, дети!» для безопасности на дорогах
В Югре стартовала профилактическая акция «Внимание, дети!». Она приурочена к началу нового учебного года, когда детям особенно важно вспомнить правила поведения на улице, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.
После длительных летних каникул многие школьники становятся невнимательными и успевают отвыкнуть от интенсивного городского движения. Для помощи юным пешеходам автоинспекторы проведут специальные мероприятия с 27 августа по 5 сентября.
Кроме того, инспекторы ДПС усилят контроль за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами. Параллельно в школах и детских садах пройдут занятия по безопасности. На занятиях детям напомнят о правилах перехода дороги, важности световозвращающих элементов и скрытых рисках на проезжей части.
Госавтоинспекция также призывает родителей активнее участвовать в обучении детей дорожной грамоте. Разумеется, только общие усилия помогут сделать дороги округа по-настоящему безопасными.