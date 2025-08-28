Сургутские педагоги обсудили достижения и планы системы образования
В Сургуте прошёл форум «Образование Сургута: реалии и перспективы», который объединил педагогов, воспитателей и родителей. На встречах обсудили достижения системы образования, реализацию национального проекта «Молодёжь и дети», а также новые форматы работы с детьми, передает телеканал «Югра».
Особое внимание уделили патриотическому воспитанию. В городских школах за год прошло около 350 «уроков мужества», десятки акций и проектов, в которых приняли участие десятки тысяч школьников. Учительница школы «Перспектива» Марина Халиуллина получила награду за работу в этом направлении.
«В данный момент мы оказываем очень много помощи фронту. Мы организуем в школе и городе акции, своим личным примером, примером взрослых, родителей. Подаём пример будущему поколению», — отметила Марина Халиуллина.
По итогам прошлого учебного года 16 выпускников города получили 100 баллов на ЕГЭ, более 250 стали медалистами. Сургут также лидирует по количеству призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Работу педагогов отметил глава Сургута Максим Слепов: «Именно вы передаёте знания своим ученикам, именно вы формируете критически мыслящую личность, которая способна противостоять манипуляциям в современном глобальном мире, видении гибридных войн. Именно вы становитесь ключевым элементом защиты суверенитета нашей страны. Именно вы формируете фундамент великого будущего Великой России».
В городе развивается профориентация: открываются корпоративные и профильные классы, в том числе «Газпром-классы», классы «Сургутнефтегаза» и медицинские. Для детей создаются комфортные условия — в 2025 году отремонтировано 62 образовательных учреждения, построены новые детские сады и школа-детсад.