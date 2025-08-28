График выплат пенсий и детских пособий в сентябре
Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в сентябре 2025 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.
3 сентября 2025 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет не работающим родителям;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
5 сентября 2025 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 сентября 2025 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.
5, 10, 18, 22 сентября 2025 года через кредитные организации гражданам придёт пенсия.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре