График выплат пенсий и детских пособий в сентябре

28.08.2025

Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в сентябре 2025 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

3 сентября 2025 года через банки поступит:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет не работающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.

5 сентября 2025 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 сентября 2025 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

5, 10, 18, 22 сентября 2025 года через кредитные организации гражданам придёт пенсия.

Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.

Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

