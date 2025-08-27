Сколково и Технопарк высоких технологий Югры открыли прием заявок в 5-й Акселератор технологических стартапов
Стартовала пятая юбилейная программа интенсивного развития стартапов - «Акселератор технологических стартапов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», которую проводят АУ «Технопарк высоких технологий» и Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Правительства Югры.
Организаторы делают акцент на вовлечение молодых учёных, студентов и технологических предпринимателей в реальные инновационные процессы. Программа направлена на укрепление региональной инновационной экосистемы, создание высокотехнологичных рабочих мест и развитие высокотехнологичных проектов, ориентированных на промышленное внедрение в регионе.
Участники Акселератора получают:
- поддержку ведущих экспертов и трекеров;
- грант на пилотное внедрение проекта в регионе в размере 2 млн руб. для каждого из 5 победителей;
- прямой выход на заказчика для презентации готовых продуктов и технологий.
Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково»: «Акселератор в Югре — уже известный региональный бренд программы интенсивного роста стартапов. В этом году основной акцент будет сделан на проработку пилотных проектов, оценку экономических эффектов технологий и потенциала рынка, организацию партнерств с производственными компаниями. Наша цель – сделать масштабируемые продукты для внедрения».
Отбор проектов ведётся по трём ключевым направлениям:
- Разработка технологий в области энергетической безопасности
- Здоровьесбережение и качество жизни населения
- Передовые инженерные технологии и новые материалы, адаптированные к условиям Севера и Арктики
Программа рассчитана на 2 целевые аудитории:
«Студенческий стартап» — для молодых исследователей, студентов и аспирантов с идеями на любой стадии: от концепции до MVP или первых продаж.
«Технологический стартап» — для предпринимателей, инноваторов и малых компаний, чьи продукты уже достигли уровня MVP.
50 отобранных проектов пройдут интенсивную программу развития от диагностики проекта до подготовки инвестиционного предложения потенциальному партнеру.
За 4 года реализации проекта было подано более 800 заявок на участие в Акселераторе из 43 субъектов РФ.
Акселератор также поддерживают крупные федеральные и региональные партнеры, институты развития, компании: ВЭБ.РФ, Фонд НТИ, Минобрнауки РФ, Газпромбанк, Yandex Cloud,Россети Тюмень, Югорский государственный университет, Газпром Трансгаз Сургут .
Узнать подробнее и подать заявку на рассмотрение можно до 14 сентября на официальном сайте Акселератора techstartup-86.ru.
Игорь Анфалов, заместитель директора АУ «Технопарк высоких технологий» по перспективному планированию и проектной деятельности «Запуская уже пятый сезон Акселератора технологических стартапов в Югре, видим его растущую практическую значимость. Для стартапов - это прямой путь от идеи к рынку: квалифицированная экспертиза, помощь в упаковке проектов, доступ к долгосрочным партнерствам и главное - грантовая поддержка до 2 млн рублей на реализацию проекта. Для Технопарка - это действенный инструмент выявления и взращивания перспективных технологических решений, усиливающий нашу роль как центра инновационной экосистемы региона и страны.
В Югре Акселератор также получает стратегическое значение. Фокусируясь на критически важных направлениях жизнедеятельности, Акселератор становится одним из драйверов развития региона. Бизнесы, которые запускаются победителями и финалистами, решают конкретные задачи нефтегазовой отрасли, экологии и качества жизни, создают крепкие оригинальные продукты. Партнерство с Фондом «Сколково» и устойчивый интерес участников подтверждают: Акселератор трансформирует Югру в территорию технологических возможностей».