В Югре Росгвардия проводит профилактические уроки с подшефными школьниками в преддверии Дня знаний
В рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» и в преддверии Дня знаний представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят встречи подростками, настраивающие на плавный переход к новому учебному году.
В ходе развивающих уроков росгвардейцы рассказывают ребятам о соблюдении мер безопасности в различных житейских ситуациях, напоминают о ежедневных физических упражнениях, проводят игры на внимательность и смекалку.
В городе Покачи сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант полиции Юрий Сопочин совместно с представителями общественной организации «Движение первых» встретился со школьниками, рассказал о задачах ведомства, ответил на вопросы и показал комплекс утренних упражнений, которую он старается ежедневно выполнять.
Аналогичное мероприятие состоялось в Нефтеюганске, где сотрудники вневедомственной охраны рассказали детям об ответственности за совершение различного рода правонарушений.
Наши группы в социальных сетях:
Одноклассники
Наш сайт территориального управления: