В России меняют порядок выдачи охотничьих билетов
Получить охотничий билет в России через несколько дней станет сложнее. В силу c 1 сентября 2025 года вступают поправки в Закон «Об охоте».
Раньше для получения билета необходимо было ознакомиться с правилами и поставить подпись, теперь же претендент должен сдать экзамен охотминимума, включающий знание требований безопасности при осуществлении охоты, знание ограничений, знание основ биологии диких животных и ряд практических навыков: безопасное обращение с орудиями охоты, не относящимися к охотничьему оружию, ориентирование на местности, навыки обращения с добытыми охотничьими ресурсами.
В тестах охотничьего ЕГЭ будет от 100 до 200 вопросов. На каждый вопрос дается минимум минута, претендент должен для получения охотничьего билета дать не менее 75% процентов правильных ответов.
Если не получилось сдать экзамен сразу, следующий шанс дается только через месяц.
Охотничий билет выдается физическим лицам, достигшим возраста 16 лет, не признанным недееспособными, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, не лишенным права осуществлять охоту.
Теперь охотминимум обязаны проходить лица, впервые получающее охотничий билет, повторно получающие охотничий билет, если ранее он был аннулирован по основаниям, предусмотренным пунктом 1 или 3 части 8 статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон Об охоте).