Ежегодную выставку-ярмарку «Товары земли Югорской» в этом году проведут с большим масштабом
Ярмарка станет важным событием в честь 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает телеканал «Югра».
Организаторами выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» выступили правительство ХМАО-Югры, департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры.
Мероприятие пройдет 6 и 7 сентября на Центральной городской площади Сургута. По поручению губернатора Югры ярмарка приобретет масштабный характер. Более 100 местных производителей из разных уголков округа представят жителям и гостям города лучшие продукты, выращенные и созданные на югорской земле.
Посетители смогут купить свежие фермерские продукты, натуральные сладости, выпечку, мед, сезонные дары леса, готовые деликатесы и консервы, а также сувениры ручной работы и изделия народных художественных промыслов. Также, для гостей выступят лучшие творческие коллективы Югры.
Мероприятие проводится с целью развития внутреннего рынка, поддержка малого и среднего бизнеса в АПК и популяризация бренда «Сделано в Югре».