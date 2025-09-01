Росгвардия завершила проверку безопасности образовательных учреждений Югры перед началом учебного года
Сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО — Югре совместно с представителями регионального УМВД России, ГУ МЧС России, Роспотребнадзора, Департамента образования и науки завершили проверку готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года.
С июня по август росгвардейцы проинспектировали организацию пропускного и внутриобъектового режимов, работоспособность систем тревожной сигнализации, видеонаблюдения и оповещения на более чем 400 учреждений образования.
Сотрудники вневедомственной охраны провели инструктажи с персоналом образовательных учреждений и учения с отработкой действий в условиях различной угрозы, в том числе при обнаружении подозрительных предметов.
Инспекторы лицензионно-разрешительной работы проверили свыше 9 тысяч владельцев гражданского оружия, проживающих вблизи от объектов образования. В результате проверочных мероприятий 120 владельцев, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот гражданского оружия, привлечены к административной ответственности. За допущенные нарушения изъято 32 единицы оружия.
Проверке также подлежали частные охранные организации, обеспечивающие безопасность учебных заведений. Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений проверили наличие необходимой документации, исправность технических средств охраны, наличие разрешений на ношение оружия, а также уровень профессиональной подготовки охранников в случае пресечения чрезвычайной ситуации.
По итогам мероприятий все образовательные учреждения региона готовы к новому учебному году.
Наши группы в социальных сетях:
Одноклассники
Наш сайт территориального управления: