Компенсацию до 200 тысяч рублей могут получить работодатели от Отделения СФР по Югре за оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью
Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре предоставляет компаниям региона субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью.
Порядок предоставления субсидий утверждён в конце 2024 года. Выплата предназначена юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для обеспечения рабочих мест людям с инвалидностью первой и второй групп, а также ветеранам боевых действий с любой группой инвалидности.
Сумма возмещения зависит от размера понесённых затрат работодателя, но не превышает 200 тысяч рублей на одно рабочее место. Среди расходов может быть закупка основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели, средств для создания благоприятных условий для работы инвалида по профилю основного заболевания. Компенсируются также расходы на монтаж и установку. Рабочее место может быть обустроено и на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре.
«Важно, чтобы рабочее место было оборудовано с учётом индивидуальных потребностей работника с инвалидностью, характером и функциями его трудовой деятельности, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации. Кроме того, адаптировать условия можно и сразу для группы работников с однотипными нарушениями функций организма. Во внимание также принимают характер труда человека с инвалидностью и его трудовые функции», — рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре.
Для получения компенсации необходимо соблюдение следующих условий:
– трудовая занятость человека с инвалидностью должна составлять не менее 9 месяцев (что должно быть зафиксировано в трудовом договоре и подтверждено действиями компании по закреплению места за работником на указанное время);
– в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора необходимо подать заявление на получение субсидии в службу занятости населения, приложив документы, подтверждающие понесённые расходы.
При соблюдении всех условий, закреплённых в правилах предоставления субсидии, центр занятости населения согласовывает заявление и передаёт его в Отделение СФР по ХМАО – Югре, которое, в свою очередь и при отсутствии замечаний, включит работодателя в реестр на выделение компенсации и в течение 10 рабочих дней перечислит средства.
Возмещение расходов на создание и оборудование мест для людей с инвалидностью реализуется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который является частью национального проекта «Кадры». Утверждённый в декабре 2024 года порядок предоставления субсидий разработан, чтобы повысить заинтересованность работодателей в трудоустройстве людей, имеющих ограничения по здоровью.
По вопросам, связанным с получением компенсации, работодатели могут обращаться к специалистам регионального контакт-центра для страхователей по телефону 8 (34672) 3-83-16 – в понедельник - с 9:00 до 18:00, вторник - пятница — с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед.
Отделение СФР по ХМАО-Югре