Более 100 тысяч выпускников вузов получили Паспорт компетенций
Проекту «Центры компетенций» президентской платформы «Россия – страна возможностей» исполняется четыре года. За это время он стал экосистемой по развитию потенциала молодежи, в которой участвуют более миллиона студентов, а число выданных выпускникам Паспортов универсальных компетенций превысило 100 тысяч.
Изначальная миссия проекта «Центры компетенций» – помогать студентам на основе диагностики универсальных компетенций выстраивать успешные карьерные и образовательные траектории – остается неизменной. Эксперты Департамента оценки и методологии платформы «Россия – страна возможностей» непрерывно развивают его инструментарий. Помимо оценки надпрофессиональных компетенций, участники теперь могут пройти опросник ценностных ориентаций. Этот новый инструмент помогает понять, как ценности влияют на выбор и поведение, и определить направление для развития.
«Такой комплексный подход способствует подготовке высококонкурентных и внутренне целостных специалистов, готовых ответить на вызовы современного рынка труда. Кроме того, полученные данные открывают перед университетами и работодателями уникальную возможность глубже понять устремления будущих специалистов, что позволяет точечно и адресно корректировать программы развития и воспитания, – сказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. – Отмечу, что данная инициатива реализуется в русле государственной стратегии по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденной Указом Президента. И президентская платформа «Россия – страна возможностей» играет ключевую роль, создавая среду, где профессиональный успех неразрывно связан с личностной зрелостью и осознанной гражданской позицией».
География проекта впечатляет: на сегодняшний день Центры компетенций президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыты в 271 университете в каждом федеральном округе России, а также в Кыргызстане. Диагностику прошли более миллиона студентов. Свыше 100 тысяч человек получили Паспорт универсальных компетенций – инструмент, который помогает выпускникам начать карьеру.
«Паспорт универсальных компетенций – это не просто документ, а реальный рыночный индикатор квалификации выпускника. Что важно для молодых специалистов, сегодня такой Паспорт котируется среди ведущих работодателей самого широкого спектра: от флагманов промышленности, таких как атомный и топливно-энергетический комплекс, до крупнейших компаний и государственной службы на федеральном и региональном уровнях, – отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова. – Мы гордимся тем, что являемся частью этого системного процесса, помогая молодым людям раскрывать свой потенциал и выстраивать успешную карьерную траекторию. Отдельная благодарность проекту «Центры компетенций» за неоценимый вклад в создание равных и прозрачных возможностей для профессионального становления нашей молодежи».
История проекта началась 30 августа 2021 года, когда на базе РАНХиГС открылся первый Центр компетенций. Это положило начало созданию сети по стране.
«Очень знаково, что первый Центр компетенций был открыт именно в Президентской академии РАНХиГС. Особую ценность представляет то, что наше плодотворное сотрудничество успешно продолжается, а география Центров активно растет, охватывая все новые регионы России через сеть наших филиалов. Мы уверены, что накопленный за четыре года опыт станет прочным фундаментом для дальнейшей совместной работы, новых значимых побед», – сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Примером успеха проекта Центры компетенций президентской платформы «Россия – страна возможностей» стала его амбассадор – Ольга Ключевская, выпускница юридического факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Для нее проект стал трамплином для роста: от специалиста по работе с молодежью в Волгограде до эксперта в сфере добровольчества. Сейчас она работает в Ассоциации волонтерских центров Добро.рф.
«Университетские годы я посвятила не только учебе, но и активной общественной работе, науке и патриотическим проектам. Именно это стремление к разностороннему развитию и помогло мне выстроить успешную карьеру. Мой главный совет – начинайте эту работу как можно раньше. Не бойтесь пробовать себя в разных сферах, проходите диагностику в Центрах компетенций. Поняв свои сильные стороны и зоны роста, вы сможете осознанно развивать навыки, критически важные для будущего», – сказала Ольга Ключевская.
Отметим, что каждый второй студент улучшает знания после прохождения бесплатных образовательных курсов от проекта «Центры компетенций» на платформе «Россия – страна возможностей». Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного среди участников проекта. Всего на сайте доступно 22 образовательных курса, позволяющих освоить ряд компетенций, которые помогут не только при трудоустройстве, но и для управления собственными бизнес-проектами.