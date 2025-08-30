Музей геологии, нефти и газа и участники программы «Сириус.Лето» представили интерактивную платформу по Приполярному Уралу
Музей геологии, нефти и газа» выступил партнером всероссийской программы «Сириус.Лето: начни свой проект». Итогом совместной работы музея с участниками программы стал проект «Виртуальный музей “Горная Югра”».
Целью партнёрского проекта музея и центра стало создание виртуального музея «Горная Югра» для сохранения, цифровизации и популяризации культурного, природного и исторического наследия западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Виртуальный музей «Горная Югра» – это интерактивная онлайн-платформа, которая позволяет пользователям со всего мира изучать уникальные экспонаты и материалы, связанные с Приполярным Уралом, через виртуальные туры, 3D-модели, фотогалереи и образовательный контент.
Над проектом работала межрегиональная команда, в качестве наставника выступил Савелий Маврин, студент Югорского государственного университета. В его обязанности входило общее руководство над разработкой проекта, создание основы сайта, связь с базой данных, оценка клиентской части сайта, тестирование.
Участник проекта, учащаяся школы Сургута Аврора Фугаева, отвечала за верстку сайта, разработку пользовательского интерфейса, 3D-моделирование, отбор информации и разработку плана продвижения проекта.
При поддержке сотрудников музея команда провела колоссальную работу. Был разработан и запущен функциональный веб-сайт с интуитивным интерфейсом.
Для подготовки материалов были проведены исследование и систематизация артефактов Приполярного Урала из фондов Музея геологии, нефти и газа.
Реализованный проект имеет социальный, образовательный, культурный и исторический эффекты. Виртуальный музей Горная Югра позволяет документировать и сохранять важные артефакты и традиции коренных народов, проживающих в этом районе. Это имеет особое значение для будущих поколений, так как многие аспекты культурной жизни уязвимы перед повседневными изменениями.
Проект служит образовательным ресурсом, который может использоваться в учебные заведения для повышения уровня знаний о региональной истории, географии и экологии. Это способствует формированию объективного понимания уникальности и важности сохранения природного и культурного разнообразия.
Музей геологии, нефти и газа благодарит участников проекта «Сириус.Лето» и планирует продолжить участие в программе наставничества шестого сезона, предложив новую актуальную задачу для следующей талантливой команды.
Виртуальный музей «Горная Югра» доступен по ссылке: https://ural-ugra.ru