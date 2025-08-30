В Югре Росгвардия приняла участие в съемках социального видеоролика по противодействию терроризму
Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно 3 сентября, сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в съемках социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма.
По сценарию, в одном из торговых центров г. Сургута школьники обнаружили подозрительную коробку, о чём незамедлительно было сообщено в экстренные службы. На место происшествиях наряду с другими правоохранительными ведомствами прибыли и сотрудники инженерно-технической группы ОМОН, которые приняли все необходимые меры к обезвреживанию подозрительного предмета.
При поддержке администрации города съемки осуществляла телерадиокомпания «СургутинформТВ». В течение года видеоролик будет транслироваться в социальных сетях и при проведении разъяснительных бесед росгвардейцев со школьниками.
